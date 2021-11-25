2021/11/25 | 11:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن المباشرة بعملية العد والفرز اليدوي لمحطات نينوى المطعون بها، فيما اشارت الى ان عدد هذه المحطات تبلغ 217 محطة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تباشر بعملية العد والفرز اليدوي لمحطات نينوى المطعون بها المركز الخبري الوطني.

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