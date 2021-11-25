10 اتفاقيات بين الإمارات وتركيا بزيارة محمد بن زايد.. ما هي؟

2021/11/25 | 11:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت كل من الإمارات وتركيا 10 اتفاقيات بين البلدين خلال زيارة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد لأنقرة لأول مرة منذ 12 عاما.

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