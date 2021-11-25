2021/11/25 | 11:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YzMK1IM7ZUM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جواد رحيم : بلاسخارت مشتركة بمشروع ليس لمصلحة العراق ولعبت دور الشرطي التابع لأمريكا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جواد رحيم : بلاسخارت مشتركة بمشروع ليس لمصلحة العراق ولعبت دور الشرطي التابع لأمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).