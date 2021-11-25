2021/11/25 | 11:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني قال مسؤولون وشاهد من «رويترز» إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 23 آخرون في انفجار قوي هز العاصمة الصومالية مقديشو في الصباح الباكر اليوم الخميس، وأدى لتصاعد عمود من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 5 على الأقل في انفجار قوي وإطلاق نار بالعاصمة الصومالية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 5 على الأقل في انفجار قوي وإطلاق نار بالعاصمة الصومالية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 5 على الأقل في انفجار قوي وإطلاق نار بالعاصمة الصومالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).