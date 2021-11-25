العراقية ’مارينا العبيدي’ تحصد لقب ’ملكة جمال العرب’ لعام 2021 (صور)

2021/11/25 | 11:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حصدت البلوجر العراقية الشهيرة مارينا العبيدي، لقب ملكة جمال العرب Miss Arab Award 2021، خلال حفل التتويج الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الأهرامات.

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وقالت البلوجر العراقية في تصريحات خاصة لموقع "هن"، وتابعها "ناس"، (25 تشرين الثاني 2021)، إنها "تشعر بسعادة بالغة بتتويجها ومشاركتها في هذا الحفل الضخم، موضحة أنه سيزيد من شهرتها عبر منصات التواصل الاجتماعي بصورة أكبر، خلال الفترة المقبلة".

وشهد حفل ملكة جمال العرب تتويج البلوجر العراقية، ملكة جمال بلادها لعام 2021، ضمن 13 متسابقة يمثلن مجموعة من الدول العربية، من بينها السعودية، المغرب، تونس، العراق، مصر، الإمارات.

وجرى اختيار الـ13 متسابقة حسب العديد من المواصفات والمعايير، التي من بينها المشاركات في الأعمال الخيرية والثقافية، فضلا عن مهارات الطبخ الفردية، وهو ما جرى الأخذ به حديثا ضمن فعاليات المسابقة، هذا العام.

وشهد الحفل الختامي تتويج الفائزة باللقب العراقية مارينا العبيدي، وسلمتها التاج اليمنية سارة الأغا، حاملة اللقب العام الماضي، والتي أعربت عن سعادتها البالغة، وشاركت كل متسابقة وهي مرتدية الزي التقليدي الشهير لبلادها.

وانطلق حفل تتويج ملكة جمال العرب Miss Arab Award 2021، بحضور الدكتورة حنان نصر، رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب، والدكتورة سعاد الشامي، ممثلة المسابقة بدولة المغرب، والمخرج المسرحي حسام صلاح الدين، إلى جانب نخبة من رموز المجتمع.

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