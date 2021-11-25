وفاة ضابط أمريكي فصح عمليات التعذيب للمعتقلين العراقيين والافغان

2021/11/25 | 11:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان فيشباك كتب عن الانتهاكات في رسالة وجهها إلى كبار مساعدي السيناتور الجمهوري الراحل جون ماكين.

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