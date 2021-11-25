2021/11/25 | 11:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).