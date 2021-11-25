المفوضية: المباشرة بعملية العد والفرز اليدوي لمحطات نينوى المطعون بها

2021/11/25 | 11:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن المباشرة بعملية العد والفرز اليدوي لمحطات نينوى المطعون بها، فيما اشارت الى ان عدد هذه المحطات تبلغ 217 محطة.وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل، في تصريح صحفي، إن”فرق المفوضية باشرت بالعد والفرز اليدوي لمحطات نينوى والبالغ عددها 217 محطة”، مبينا ان “هذه المحطات تعتبر […]

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