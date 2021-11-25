المفوضية تبدأ بعمليات العد والفرز لمحطات نينوى

2021/11/25 | 11:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن المباشرة بعملية العد والفرز اليدوي لمحطات نينوى المطعون بها، فيما اشارت الى ان عدد هذه المحطات تبلغ 217 محطة.

وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل قوله إن”فرق المفوضية باشرت بالعد والفرز اليدوي لمحطات نينوى والبالغ عددها 217 محطة”، مبينا ان “هذه المحطات تعتبر الاخيرة التي تجري عليها عملية العد والفرز اليدوي بحسب قرارت الهيئة القضائية”.

واضاف ان “عملية عد وفرز تلك المحطات تجري بانسابية عالية وتحت مراقبة دولية ومحلية واعلامية”، مشيرا الى ان “هذه العملية بينت ان اجهزة الاقتراع عملت بتقنية عالية ولم تشهد اي اختراق لبرمجياتها”.

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