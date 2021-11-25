مدينة عائمة وميناء وسكة حديد.. تفاصيل جديدة عن

2021/11/25 | 11:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط السعودية لربط ساحلها الشرقي بالغربي بخط بري وسكك حديدية تمتد من مياه الخليج شرقا إلى مدينة "أوكساجون" المزمع إنشاؤها على سواحل البحر الأحمر غرب المملكة بالقرب من قناة السويس.

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