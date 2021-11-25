العدالة لروح جوليو رجيني! - محمد عبد المجيد

2021/11/25 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عبد_المجيد رحم الله الباحث الايطالي رجيني الذي قتلته الشرطة المصرية تحت التعذيب.



أتعاطف تماما مع عائلته وحكومته في الإصرار على محاكمة الضباط المصريين!سيقول الحمقى: كيف تتعاطف مع إيطاليا ضد مصر؟أنا هنا أتعاطف مع ضميري، ومحاكمة الضباط الخمسة سيمنع مستقبلا سلخانات الشرطة من تعذيب المواطنين، رغم أن التعذيب بموافقة من السيسي.هل تتذكرون الضباط الثلاثة المتهمين بالتعذيب الذين منحهم المخلوع اللص حسني مبا ......





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