ذكريات أستاذ عراقي في جامعة عدن – الحلقة الثالثة - سناء عبد القادر مصطفى

2021/11/25 | 11:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سناء_عبد_القادر_مصطفى وصلت الى عدن قادماً من أوديسا بأوكرانيا في بداية شهر أيلول/سبتمبر 1983 بعد انتهاء الإجازة الصيفية .



دخلت غرفتي في كنيسة التواهي حيث السكن الجامعي وعلى أمل أن ألتقي بصديقي المهندس عماد باحور ولكن فوجئت بعدم وجوده (قام عماد باحور في ربيع العام 1983 بتشغيل ماكنة طباعة ضخمة في دار 14 أكتوبر للطباعة والنشر في عدن لقاء مبلغاً زهيداً قدره 150 ديناراً يمنياً، إذ كانت الماكنة هدية من جمهورية ألمانيا ال ......





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