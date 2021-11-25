2021/11/25 | 11:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون

الشرطة، اليوم الخميس، عن تمكنها من

الإطاحة بعصابة لتسليبهم مئة واربعون

مليون دينار من أحد المواطنين شمال شرق

العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخب

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