الإنتربول: فوز مرشح الإمارات أحمد الريسي برئاسة المنظمة لـ4 سنوات

2021/11/25 | 11:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو ما يُعرف بـ"الإنتربول" عن فوز مرشح دولة الإمارات اللواء أحمد ناصر الريسي برئاستها لمدة 4 سنوات.

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