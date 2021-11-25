2021/11/25 | 11:46 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | برهم صالح: المنطقة تواجه تحديات عدة تتطلب التعاون لتجاوز التوترات عبر الحوار

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