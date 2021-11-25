البنك الدولي: العراق سيحتاج إلى 180 مليار دولار على مدى 20 عاما لإنشاء سدود وتطوير مشاريع ري

2021/11/25 | 11:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر البنك الدولي من أن العراق قد يشهد انخفاضا بنسبة عشرين في المئة في موارده المائية مع استمرار ظاهرة تغير المناخ.

وحذر التقرير من ان المياه لن تصل إلى قرابة ثلث الأراضي المروية..



وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى أربعة بالمئة..



مشيرا الى ان ندرة المياه بدأت تتسبب في تهجير قسري محدود النطاق..



واكد التقرير ان العراق سيحتاج إلى 180 مليار دولار على مدى عشرين عاما لإنشاء بنية تحتية جديدة وسدود وتطوير مشاريع ري..



مبينا أن الوضع الحالي للبنية التحتية أدى إلى تملح يؤثر على 60 في المئة من الأراضي المزروعة، وانخفاض بنسبة تتراوح بين ثلاثين وستين بالمئة في مستوى المحاصيل.

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