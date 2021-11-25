يونس محمود يعلق على استقالة ادفوكات

2021/11/25 | 11:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدفوكات أبلغهم أنه مستعد للعمل مع العراق، بصفة مستشار فني دون أي مقابل.

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