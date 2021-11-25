المنافذ تضبط حاوية مواد كيميائية خطرة وتتلف 285 كغم من الأدوية البشرية

2021/11/25 | 11:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن نشاطاتها خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما اشارت الى ضبط حاوية مواد كيميائية خطرة مخالف للشروط واتلاف 285 كغم من الادوية البشرية.وذكر بيان للهيأة، ان “نشاطات هيأة المنافذ الحدودية خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت بحث رئيس الهيأة عمر الوائلي مع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن الاتحادي، […]

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