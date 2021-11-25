اللجنة القضائية العراقية ـ الايرانية تعقد اجتماعها الثاني بخصوص

2021/11/25 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة القضائية المشتركة بين

العراق وايران، اليوم الخميس، أجتماعها

الثاني.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إن "اللجنة القضائية

المشتركة بين العراق وايران، عقدت

اليوم الاجتماع

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