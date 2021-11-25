العتبة الحسينية تتحدث عن مشروع عالمي لتنقيب الاثار بالعراق:اكتشفنا أن حضارة العراق هي الاقدم وعمرها (9) الاف سنة قبل الميلاد

2021/11/25 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت العتبة الحسينية المقدسة، مشروعا

عالميا للتواصل مع البعثات العاملة

بمجال التنقيب في وسط وجنوب العراق.

وقال مدير اكاديمية الوارث للتنمية

البشرية الدكتور علاء ضياء الدين في

حديث لوكالة نون الخبرية

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