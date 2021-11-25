الصحة تصدر قرارا جديدا بخصوص المسافرين

2021/11/25 | 12:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، الخميس، الموافقة على منح بطاقة اللقاح الدولية للمسافرين بعد تلقي جرعة واحدة من اللقاح.

وبحسب وثيقة تلقى NRT عربية نسخة منها، (25 تشرين الثاني 2021)، فقد خاطبت وزارة الصحة "دوائرها في بغداد والمحافظات كافة باصدار بطاقة التلقيح الدولية للاشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من لقاحات كوفيد 19"، مؤكدة أن "البيانات ستتحدث تلقائيا بعد تلقي الجرعة الثانية".

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