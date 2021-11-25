2021/11/25 | 12:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل بمناسبة "ذكرى فاجعة جسر الزيتون".

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، الخميس (25 تشرين الثاني 2021)، أن "المحافظ أحمد غني الخفاجي أعلن تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة الحكومية يوم الأحد الموافق 28 تشرين الثاني 2021 بمناسبة الذكرى السنوية لفاجعة شهداء جسر الزيتون الأليمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم واحد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).