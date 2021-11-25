2021/11/25 | 12:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحساب الرسمي للسويد على تويتر أن ماغدالينا أندرسون، أول رئيسة وزراء في السويد، استقالت من منصبها بعد ساعات فقط من توليها للمنصب.وجاء هذا التحرك قبل أن تتولى أندرسون منصبها بالكامل، حيث لم تجري جلسة مشورة مع الملك بعد، حسبما قال متحدث إلى شبكة CNN.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا استقالت أول رئيسة وزراء للسويد بعد أقل من 12 ساعة فقط من فوزها بالمنصب؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا استقالت أول رئيسة وزراء للسويد بعد أقل من 12 ساعة فقط من فوزها بالمنصب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).