بالاسماء.. اعفاءات بالجملة لمسؤولين عراقيين بأمر حكومي

2021/11/25 | 12:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، الخميس، قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين والمستشارين في ديوان المحافظة.

وبحسب وثائق اطلع عليها NRT عربية، (25 تشرين الثاني 2021)، على عدد من الوثائق التي تضمنت أوامر إدارية تقضي بإعفاء المسؤولين والمستشارين وتغييرات إدارية.

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