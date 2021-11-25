أسامة الروماني يعود للدراما التلفزيونية بـ

2021/11/25 | 12:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما كان على الجمهور أن ينتظر 23 عامًا، ليرى مجددًا أسامة الروماني أحد أبرز الفنّانين السوريين الروّاد يقف مجددًا أمام الكاميرا، في "وثيقة شرف"، تحت إدارة المخرج باسم السلكا، عن نص للكاتبين مؤيد النابلسي وعثمان جحا

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