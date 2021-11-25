2021/11/25 | 12:37 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة ..محافظة بغداد توقف ترويج معاملات النقل والتنسيب لكافة الموظفين في مديريات التربية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة ..محافظة بغداد توقف ترويج معاملات النقل والتنسيب لكافة الموظفين في مديريات التربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).