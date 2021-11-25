البنك الدولي: العراق سيفقد 20% من مياهه والجفاف سيخفض الناتج المحلي 4%

2021/11/25 | 12:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

يتوقع البنك الدولي انخفاض نسبة المياه في العراق بنحو 20% بحلول العام 2050، بحسب تقرير حديث اشار الى امكانية تراجع الناتج المحلي الاجمالي نحو 4% او مايعادل 6.6 مليار دولار بسبب الجفاف وتاثيره على المحاصيل.

ويُفردُ التقرير فصلاً خاصاً عن “التغلب على ندرة المياه والآثار الناجمة عن تغير المناخ”، يدعو فيه إلى إصلاحات واسعة في قطاع المياه للاستغلال الأمثل لما توفره من فرص، وحسن إدارة ما يرتبط بها من مخاطر.



وفي واقع الأمر، يمكن أن يؤدي خفض إمدادات المياه في العراق بنسبة 20%، وما قد يرافقه من تغيرات سلبية في غلات المحاصيل الزراعية نتيجة للتغيرات المناخية، إلى خفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في العراق بنسبة قد تصل إلى 4%، أي ما يعادل 6.6 مليارات دولار أمريكي.

وتعليقاً على هذا، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي: “يوفر الاستثمار في ممارسات إدارة المياه المراعية للمناخ فرصة حقيقية لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والأخضر والتنمية بالعراق.



وبدون اتخاذ إجراءات ملموسة، ستؤدي القيود التي يعاني منها قطاع المياه إلى خسائر كبيرة عبر قطاعات متعددة من الاقتصاد، وستؤثر على المزيد والمزيد من الفئات الأكثر احتياجاً من العراقيين”.

يعتمد قطاع المياه في العراق على بنية مؤسسية شديدة المركزية، مما يخلق تحديات ترتبط بالتنسيق فيما يخص إدارة الموارد المائية وتقديم خدماتها في جميع أنحاء البلاد.



فضلاً عن ذلك، يعاني هذا القطاع من نقص التمويل نظراً للقيود المرتبطة بحيز الإنفاق المتاح في المالية العامة هذه الآونة، وضعف مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع، ناهيك عن محدودية الإيرادات التي يتم تحصيلها من المشتركين في خدمات المياه.



وبخصوص الخطوات المقبلة، يحدد تقرير المرصد الاقتصادي للعراق ثلاثةً من مجالات الإصلاح تهدف إلى تحسين قدرة العراق والعراقيين على الصمود أمام ندرة المياه والتأثيرات الناجمة عن تغير المناخ، ألا وهي: كفاءة استخدام المياه وإنتاجيتها وسياسات إدارة الطلب عليها؛ والحلول المؤسسية؛ والحلول الإقليمية الخاصة بمحيط العراق الإقليمي.

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