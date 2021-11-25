الحب - حنان بديع

2021/11/25 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع قبل زمن لم يكن الحب ضرورياً قبل الزواج، في حين سادت مؤخرا هذه الفكرة بضرروة الحب لذي أصبح شرطاً لدى الكثيرين للإرتباط، هذا ما أكدته مؤلفة كتاب (تاريخ الزواج) حيث أصبح هذا النموذج في التفكير سائداً منذ نحو قرنين فقط، رغم أن الحب دائماً ما كان يحدث لكنه لم يكن السبب الرئيسي للزواج أو نادراً ما كان كذلك.فما الذي تغير في ثقافتنا ووعينا الإجتماعي؟ وهل حقا للحب ضرورة وأهمية سواء في الزواج أو مختلف ع ......





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