الاستخبارات تداهم مستودعاً لحليب الأطفال في بغداد

2021/11/25 | 12:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، ضبط مخزن للغش الصناعي بداخله كمية كبيرة من حليب الأطفال منتهي الصلاحية في العاصمة بغداد.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تشرين الثاني 2021)، "بينما يحاول ضعاف النفوس العبث بأمن الصحي والاقتصادي للمواطنين، يقف لهم رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالمرصاد، حيث تمكنوا من ضبط مخزن في منطقة بارك السعدون ببغداد تحتوي كميات كبيرة من حليب الأطفال منتهي الصلاحية والبالغ عددها 630 كارتون وكل واحدة بداخلها 24علبة، واكياس مخصصة للطحين تحتوي على حليب الأطفال منتهي الصلاحية عدد 65 كيس وزن الكيس 50 كغم".

وأوضح البيان أن "العملية جاءت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبعد استحصال الموافقات القضائية، حيث كان المخزن يستخدم أيضاً في عمليات الغش وتغيير صلاحية المادة وإعادة تعبئتها من جديد".

وأكدت الخلية "التحفظ على هذا المخزن والمضبوطات التي بداخلها، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".

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