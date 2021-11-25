2021/11/25 | 12:50 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Rm8IoQ9zWJM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سيدنا الجندي ينطي "500 الف" ويطيره الضابط .. انقذونا من الفضائيين 😱 تابع رد السيد رشيد الحسيني) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سيدنا الجندي ينطي "500 الف" ويطيره الضابط .. انقذونا من الفضائيين 😱 تابع رد السيد رشيد الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).