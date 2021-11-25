يونس محمود :بعدد فرق أقل سنحول دورينا الممتاز الى محترفين

2021/11/25 | 12:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أقر النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة يونس محمود، اليوم الخميس، بأن استمرار الدوري العراقي الممتاز مع هذه الازمة المالية وعدد الفرق الكثيرة صعب جدا.ووز يونس محمود في تصريح صحافي تابعه […]

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