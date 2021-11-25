بالوثيقة.. هيئة التقاعد تنفي ابرام أي عقد تأمين صحي

2021/11/25 | 12:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفت هيئة التقاعد، ابرام أي عقد تأمين صحي للمتقاعدين، مؤكدة على عدم وجود استقطاع بهذا الخصوص.

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