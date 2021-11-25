الخارجية: نجحنا باطلاق سراح 41 مواطن عراقي كانوا محتجزين في ليبيا

2021/11/25 | 12:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الخارجية، انها نجحت باطلاق سراح 41 مواطن عراقي كانوا محتجزين في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف ان “الوزارة نجحت ة باطلاق سراح 41 مواطن عراقي كانوا محتجزين في ليبيا،بعد أن كانواعلى متن باخرة كانت تتجه الى اوروبا”.

واضاف ان “وزير الخارجية أوعز الى سفارتنا في تونس بالمتابعة العاجلة والتنسيق لاعادتهم،والان هم في سلامة وتوجهوا الى مصر”.

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