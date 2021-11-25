2021/11/25 | 13:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل القرار حيز التنفيذ منذ يوم الإثنين الماضي

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، السماح بمنح بطاقات دولية للمسافرين بعد تلقي جرعة واحدة من لقاح فيروس "كورونا".

وصدر القرار، استنادًا إلى توجيه من دائرة الصحة العامة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، مشيرًا إلى أنّ البطاقة ستحدث تلقائيًا بعد تلقي الجرعة الثانية.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، إرسال فرق تفتيشي إلى مطار بغداد الدولي، لمتابعة تطبيق نظام شهادة التلقيح الدولية.

ودخل قرار سلطة الطيران المدني الذي يلزم جميع المسافرين العراقيين بالحصول على شهادة التطعيم الدولية قبل السفر، حيز التنفيذ منذ يوم الإثنين 22 تشرين الثاني/نوفمبر.

اقرأ/ي أيضًا:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه جديد من وزارة الصحة حول بطاقة التطعيم الدولية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه جديد من وزارة الصحة حول بطاقة التطعيم الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).