الإعلام الأمني: ضبط مخزن للغش الصناعي في بغداد

2021/11/25 | 13:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الخميس، عن ضبط مخزن للغش الصناعي يحوي كمية كبيرة من حليب الأطفال منتهي الصلاحية ببغداد.وذكر بيان للخلية، أن “قوة أمنية من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من ضبط مخزن في منطقة بارك السعدون ببغداد، يحتوي على كميات كبيرة من حليب الأطفال منتهي الصلاحية والبالغ عددها […]

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