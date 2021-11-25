أبي أحمد الحائز على

2021/11/25 | 13:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، أبي أحمد، أنه سيقود جنود بلاده في الخطوط الأمامية للحرب ضد تقدم مقاتلي المعارضة، في أحدث تصعيد للصراع المستمر منذ عام بين حكومته والجماعات المتمردة من شمال إقليم تيغاري.

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