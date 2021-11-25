2021/11/25 | 13:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة التقاعد: لا يوجد أي استقطاع من رواتب المتقاعدين بشأن التأمين الصحي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة التقاعد: لا يوجد أي استقطاع من رواتب المتقاعدين بشأن التأمين الصحي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة التقاعد: لا يوجد أي استقطاع من رواتب المتقاعدين بشأن التأمين الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).