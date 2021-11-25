وزارة النفط تعلن بيانات التصدير النهائية لشهر أكتوبر وحجم الإيرادات المتحققة

2021/11/25 | 13:13 - المصدر: وكالة ناس

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وزارة النفط تعلن عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر تشرين الاول الماضياعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) ، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (96) مليوناً و(708) الف و(660) برميل ( ستة وتسعون مليونا وسبعمائة وثمانية الفا وستمائة وستون برميلا )، بإيرادات بلغت (7) مليار و(666 ) مليونا و (495) الف دولار ( سبعة مليارات وستمائة وستة وستون مليوناً واربعمائة وخمسة وتسعون الف دولار).واشارت الاحصائية ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (93) مليونا و(386) الفا و (975) برميل ، ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (3) مليون و(11) الف و(917) برميلا.وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (79.274) دولاراً.واشار الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (32) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.



يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري .المكتب الإعلامي في وزارة النفط٢٥ / تشرين الثاني / نوفمبر / 2021

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