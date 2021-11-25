2021/11/25 | 13:18 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط: إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 7 مليارات دولار المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 7 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 7 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط: إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 7 مليارات دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).