2021/11/25 | 13:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط: إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 7 مليارات دولار المركز الخبري الوطني.

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