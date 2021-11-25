2021/11/25 | 13:19 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة المحامين ترفع دعوى للمحكمة الاتحادية لإبطال قرار حل البرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/25 | 13:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة المحامين ترفع دعوى للمحكمة الاتحادية لإبطال قرار حل البرلمان) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة المحامين ترفع دعوى للمحكمة الاتحادية لإبطال قرار حل البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).