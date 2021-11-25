2021/11/25 | 13:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: ايرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 7 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النفط: ايرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 7 مليارات دولار » وكالة الأنباء العراقية
اقتصاد
اليوم, 13:09
واع/
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: ايرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 7 مليارات دولار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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