2021/11/25 | 13:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النفط: ايرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 7 مليارات دولار » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 13:09

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