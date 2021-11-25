2021/11/25 | 13:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: u--8ayma3H4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الندوة الإستذكارية العاشرة لرحيل الأديب الكوردي محمود دزامدار | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الندوة الإستذكارية العاشرة لرحيل الأديب الكوردي محمود دزامدار | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).