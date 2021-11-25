التربية تسمح لطلبة الدراسة الاعدادية بالتحول بين الفرعين التطبيقي والاحيائي

2021/11/25 | 13:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التوجيه شدد على ان يكون تحويل الطالب الراغب بتغيير اختصاصه في الفرع الاعدادي قبل امتحانات نصف السنة.

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