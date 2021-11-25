برهم صالح يدين الاحداث التي شهدتها السليمانية: الأحداث مؤسفة ومرفوضة

2021/11/25 | 13:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحداث التي شهدتها محافظة السليمانية، واصفاً التوترات التي شهدتها المدينة بأنها “مؤسفة ومرفوضة”.وكتب صالح في تغريدة بموقع تويتر أن “التوترات التي شهدتها السليمانية مؤسفة ومرفوضة”، موضحاً أن “التظاهر السلمي للطلبة حق دستوري مكفول، والاخلال … Readmore

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