2021/11/25 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشب حريق في أحد الصهاريج خلف محطة وقود ام قصر القريبة من الميناء الشمالي بمحافظة البصرة.

وهرعت فرق الدفاع المدني وملاكات السلامة والاطفاء في الميناء لإخماد الحريق دون وقوع خسائر بشرية تذكر سوى الاضرار المادية.

والشركة العامة لموانئ العراق تؤكد ان الحريق الذي اندلع لم يؤثر على سير عمل الميناء وحركة النقل ودخول وخروج الشاحنات وذلك لبُعد المسافة بين الحادث والميناء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشركة العامة لموانئ العراق: الحريق الذي نشب لم يؤثر على سير عمل الميناء وحركة النقل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشركة العامة لموانئ العراق: الحريق الذي نشب لم يؤثر على سير عمل الميناء وحركة النقل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).