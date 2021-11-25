سنواجه أي حزب أو جهة سياسية أو أي شخص توجه الاحتجاجات لأغراضها الخاصة

2021/11/25 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت مديرية مكافحة الإرهاب في السليمانية بيانا حول التظاهرات أعلنت فيه أنها تؤيد مطالب المتظاهرين.

وقالت المديرية في بيانها، إن أي حزب أو جهة سياسية أو أي شخص توجه الاحتجاجات لأغراضها الخاصة سيتم مواجهتها بشدة، وان حكومة الإقليم تطمئن شعب كردستان والطلبة أن حماية مصالحهم من مسؤوليتها.

وشدد البيان على ضرورة التصدي للأيادي التي تعرقل تحقيق أهداف التظاهرات المشروعة، ومن واجبات الحكومة الأساسية الحفاظ على أمن واستقرار المواطنين، والدفاع عن الدوائر والمؤسسات الحكومية.

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