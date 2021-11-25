صالح: استقرار العراق وأمنه وسيادته جزء لا يتجزأ من أمن وسلام المنطقة

2021/11/25 | 13:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس العراقي برهم صالح إن الانفتاح العراقي على محيطه الإقليمي يهدف لتكريس الأمن والاستقرار.

وخلال استقباله السفير الروسي لدى العراق البروس كوتراشيف أكد الرئيس صالح ان استقرار العراق وأمنه وسيادته جزء لا يتجزأ من أمن وسلام المنطقة مبينا أن المنطقة تواجه تحديات عدة وينبغي العمل لتجاوز الخلافات وتخفيف الاختلالات عبر الحوار.

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