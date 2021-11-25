2021/11/25 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق التخصيصات المالية للفروقات والعلاوات لمنتسبي وضباط الداخلية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق التخصيصات المالية للفروقات والعلاوات لمنتسبي وضباط الداخلية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق التخصيصات المالية للفروقات والعلاوات لمنتسبي وضباط الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).