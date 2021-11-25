النفط تعلن عن الاحصائية النهائية للصادرات النفطية لشهر تشرين الاول الماضي

2021/11/25 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي، حسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية سومـو.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن " كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 96 مليوناً و708 الف و660 برميل ستة وتسعون مليونا وسبعمائة وثمانية الفا وستمائة وستون برميلا، بإيرادات بلغت 7 مليار و666 مليونا و 495 الف دولار سبعة مليارات وستمائة وستة وستون مليوناً واربعمائة وخمسة وتسعون الف دولار".

وأوضحت أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 93 مليونا و386 الفا و 975 برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 3 مليون و11 الف و917 برميلا".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 79.274 دولاراً"، مبينة أن "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 32 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

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