2021/11/25 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية، اليوم الخميس، عن قطع طريق بصرة - بغداد خلال اليومين المقبلين.وذكرت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه: "سيتم قطع الطريق السريع (بصرة - بغداد ) في المنطقة الواقعة بين سيطرة المطار وجسر مطار البصرة الدولي، بالاتجاهين ذهابا وايابا، يومي الجمعة والسبت .لاستكمال العمل على تسليك خط الضغط الفائق".واضافت انه "سيتم القطع من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، وذلك لاستكمال العمل على تسليك خط الضغط الفائق (بصره 400-نجيبية غازية- هارثة حرارية) "400KV"، بهدف ربط محطة توليد النجيبية الغازية بشبكة الضغط الفائق "400KV" الوطنية، لتسهم في حل الاختناقات ورفع ساعات التجهيز كونها من محطات التوليد المهمة في محافظة البصرة ".وتابعت: "تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ديوان محافظة البصرة، ومديرية شرطة المحافظة ، ومديرية المرور بالاضافة لقسم شرطة كهرباء الجنوب ، لاتخاذ ما يلزم وتحويل مسار الطريق المذكور الى طرق بديلة حتى انتهاء الاعمال " .

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