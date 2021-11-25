قطع طريق بصرة - بغداد خلال اليومين المقبلين



قطع طريق بصرة - بغداد خلال اليومين المقبلين
2021/11/25 | 13:27 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداداعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية، اليوم الخميس، عن قطع طريق بصرة - بغداد خلال اليومين المقبلين.وذكرت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه: "سيتم قطع الطريق السريع (بصرة - بغداد ) في المنطقة الواقعة بين سيطرة المطار وجسر مطار البصرة الدولي، بالاتجاهين ذهابا وايابا، يومي الجمعة والسبت .

لاستكمال العمل على تسليك خط الضغط الفائق".واضافت انه "سيتم القطع من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، وذلك لاستكمال العمل على تسليك خط الضغط الفائق (بصره 400-نجيبية غازية- هارثة حرارية) "400KV"، بهدف ربط محطة توليد النجيبية الغازية بشبكة الضغط الفائق "400KV" الوطنية، لتسهم في حل الاختناقات ورفع ساعات التجهيز كونها من محطات التوليد المهمة في محافظة البصرة ".وتابعت: "تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في ديوان محافظة البصرة، ومديرية شرطة المحافظة ، ومديرية المرور بالاضافة لقسم شرطة كهرباء الجنوب ، لاتخاذ ما يلزم وتحويل مسار الطريق المذكور الى طرق بديلة حتى انتهاء الاعمال " .

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